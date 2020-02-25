В Убинском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли 4 человека, в том числе двое детей.

Около 21 часа 26-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, двигался со стороны Барабинска в сторону Новосибирск а по автодороге Р-254 "Иртыш", при неустановленных обстоятельствах на 1206 км трассы выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF, под управлением 26-летнего водителя. В результате аварии водитель Opel, а также двое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте, 3-летний мальчик и 6-летняя девочка. 26-летняя женщина, пассажирка легкового автомобиля впоследствии скончалась в больнице. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.











