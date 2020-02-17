С 14 по 16 февраля в Маслянино прошли соревнования по зимнему полиатлону в зачет областной IX зимней спартакиады муниципальных образований Новосибирск ой области. Команда Татарского района (тренер Илья Логвин) заняла первое место￼ в общекомандном зачете среди 15 районов.

В личном зачете отличились Алена Алексеева ￼и Сергей Дегтярев￼.

Кирилл Севостьянок порадовал результатом в силовой гимнастике (28 подтягиваний). Поломанная палочка на 10 километровой дистанции не позволила подняться на пьедестал, он проиграл третьему месту 2 очка, в итоге - 5 место.

Наталья Лиховец прошла лидером в силовой гимнастике у девушек, судья зафиксировала 89 отжиманий за 4 минуты.

Наташа была на второй строчке после двух видов, борьбы за тройку увы не получилось в лыжных гонках. Наташа в итоге на 6 строчке финального протокола по трем видам.

В стрельбе Алена Алексеева набрала 94 очка из 100 возможных, Сергей Дегтярев - 92 очка.



