16 февраля в 17.00 в Чановском районе в 6-ти км от деревни Юрки сотрудниками полиции был задержан 37-летний местный житель, который недалеко от места задержания совершил незаконный отстрел трех косуль из незарегистрированного охотничьего ружья. На месте забоя обнаружены два снегохода, нарты, охотничье ружье и три туши косули. Мужчина был доставлен для разбирательства в Отдел МВД России по Чановскому району, где признался в незаконной добыче животных. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: МВД