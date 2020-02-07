Наряду со смартфонами планшеты остаются в топе самых покупаемых электронных устройств. В них сочетаются две важных характеристики: небольшой вес и размер и широкий функционал. С планшета можно выйти в Интернет и весело провести время, его можно использовать для работы и учебы, с ним можно путешествовать и оставаться на связи с близкими, в нем можно хранить большие объемы информации – книги, изображения, файлы, программы. Кроме того, планшет https://snr.ru/planshety-i-elektronnye-knigi/planshety/ имеет одно важное преимущество: его экран больше, поэтому на нем удобнее просматривать видео и проводить видеоконференции.

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