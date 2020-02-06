Пожарно-спасательной части № 69, которая защищает Татарский район Новосибирской области, исполнилось 80 лет. История части начинается с 1940 года, когда одной из главных задач общества была борьба с огнем, который наносил значительные потери, как для жителей, так и для государственных учреждений.

Первая пожарная машина подразделения появилась в 1944 году, а до её появления на вооружении стояло два конно-бочечных хода. Спустя годы количество техники увеличивалось. С 1959 года и по настоящее время пожарная часть находится в городе Татарск Новосибирской области по улице Закриевского, 47.

С 1 января 2009 года подразделение вошло в состав Государственного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области».

Начальниками части за время существования пожарной части с 1940 года были: Гурьевский Навел Васильевич, Ворона Петр Емельянович, Сапрыгин Иван Васильевич, Мельников Василий Георгиевич, Тюрин Н.И., Бардала Василий Никифорович, Киселев Дмитрий Данилович, Старостенко Анатолий Трофимович, Карпович Виталий Васильевич, майор внутренней службы Самоличенко Иван Григорьевич, капитан внутренней службы Стецов Владимир Иванович, капитан внутренней службы Иванов Александр Николаевич, капитан внутренней службы Матвеев Сергей Николаевич, майор внутренней службы Таловский Сергей Владимирович.

С ноября 2019 года исполняющим обязанности начальника ПСЧ-69 является лейтенант внутренней службы Касимов Павел Насартынович.

В настоящее время на боевом дежурстве в пожарно-спасательной части находится два пожарных расчета на автоцистернах. Под надежной защитой татарских пожарных находится район площадью порядка 5 тысяч квадратных километр, в состав которого входят 63 населенных пункта с населением порядка 40 тысяч жителей.

По официальным данным за 2019 год в районе выезда пожарно-спасательной части № 69 зарегистрировано 312 пожаров.

Ежедневно на круглосуточное боевое дежурство заступает два пожарных расчета в количестве 10 человек.

Руководство и коллектив Главного управления МЧС России по Новосибирской области поздравляют коллег и ветеранов с годовщиной образования части, желают всем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и встретить предстоящий юбилей гарнизона новыми высокими результатами и достижениями в оперативно-служебной деятельности!







