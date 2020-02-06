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06.02.2020 | 08:22
Информатор
419
Специально для наших читателей мы подготовили видеоопрос на тему: "Глобальное потепление в Татарске". Приятного просмотра! :-)
Источник:
Газета "Сибирская околица"
Пожарная часть города Татарска отметила 80-летний юбилей
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