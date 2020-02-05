Три центра амбулаторной онкологической помощи откроют в этом году в регионе - в Татарске, Искитиме и Карасуке.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В центрах жители могут оперативно получить консультацию и пройти обследование по направлениям поликлиник. Причем, на приём в центр пациент должен попасть в течение пяти дней.

В 2019 году три таких учреждения начали работать в Новосибирске и один - в Ордынке. Сегодня в областном министерстве здравоохранения подвели первые итоги работы.

- В первые месяцы работы было направлено около тысячи человек, - рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. - У 60 % была диагностирована онкология.

Всего таких центров в Новосибирской области будет 16. Одна из главных задач, отмечают в региональном Минздраве, - ранняя диагностика рака. Особое внимание этому уделяют на профосмотрах и диспансеризации. Правительство региона приобретает медицинское оборудование, проводится методическая работа с врачами, обучение, повышение квалификации.



