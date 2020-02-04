Новосибирский филиал Почты России определил районы области, в которых больше всего любят читать газеты и журналы. Для этого почтовики подсчитали количество подписчиков на тысячу жителей.

Список лидеров возглавил Чулымский район. Здесь 241 человек из 1000 выписывает периодику. На следующей строчке Ордынский район. На тысячу жителей тут приходится 228 подписчиков. Тройку лидеров замыкает Чановский район с 210 подписчиками на тысячу местных жителей. Для сравнения, в Новосибирске из тысячи горожан всего пять человек выписывают газеты и журналы. При этом, 80% от всех выписанных изданий – центральная пресса, районные газеты составляют 20%.

«Активнее всего прессу выписывают в сельской местности. Здесь читатели предпочитают, чтобы корреспонденцию доставляли прямо домой. В глубинке пользуется спросом и федеральная пресса, и районные издания, газеты и журналы для дачников, любителей кулинарии и приверженцев здорового образа жизни. Горожане чаще покупают прессу по пути на работу, в почтовых отделениях, получение печатных изданий в домашний почтовый ящик выбирают чаще сельские жители», - прокомментировала результаты исследования заместитель директора МР Сибирь Почты России по почтовому бизнесу Александра Небелюк.

По данным УФПС за 2019 год почтальоны Новосибирской области доставили около 4 миллионов экземпляров газет и журналов, более 2 миллионов экземпляров читатели сами приобрели в отделениях связи.

Добавим, что с 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте https://podpiska.pochta.ru проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2020 года.

В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании. На сайте podpiska.pochta.ru можно выписать издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России.

Стоит также отметить, что на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/ и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.