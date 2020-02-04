город – из-за плохой видимости и перемётов. Мело так, что дорога местами превратилась в один большой сугроб. В семи районах области в понедельник – Чистоозерном, Убинском, Татарском, Купинском, Куйбышевском, Краснозерском и Барабинском – больше семисот школьников не смогли выехать на учебу. Школьные автобусы побоялись отправлять в путь – слишком опасно. Нарастить группировку сил для расчистки трасс и межпоселковых дорог региональный минтранс и власти муниципалитетов на оперативном совещании призвал глава региона.
- Действительно, в этом году снега больше, чем в предыдущие годы, - отметил Андрей Травников. – В Новосибирске меры приняты, хотя работы ещё много, особенно во дворах. А на сети региональных и муниципальных дорог? Приняты ли такие же меры, адекватные той погодной ситуации, которая складывается в этом году?
Итак, неделю Новосибирск прожил в режиме ЧС, разгребая завалы снега, которого этой зимой действительно чрезвычайно много. Жители частных домов лучше поймут дорожников. Весь вечер махал лопатой, утром глядь за окно – а сугробы опять по колено.
Метель смела все лимиты. Режим ЧС даёт право привлечь дополнительную технику, средства, людей. Все, чего этой зимой муниципальным службам так не хватает. Когда улицы мегаполиса, наконец, очистят от снега? Выясняла съёмочная группа «Вестей».
Этой зимой – никаких отпусков. Больничный – в крайнем случае. Смена вместо восьми – 10 часов. В ДЭУ Калининского района усиление по всем фронтам. Больше техники, больше людей. Улицы чистят и днём, и ночью.
В Калининском на дорогах ежедневно почти полсотни снегоуборочных машин. На Богдана Хмельницкого днём не выезжают из-за плотного трафика. В удалённых микрорайонах – 4-м, Снегирях , Родниках, Пашино – дороги чистить сподручнее.
- Не всегда хватает у нас сил и средств для того, чтобы в полном объёме отработать своевременно все прилегающие территории, - признаётся директор ДЭУ -6 Николай Некрасов. - Для этого мы планируем работу. Анализируем обращения, которые к нам поступают ежедневно, выстраиваем план работы. В первую очередь – подходы к образовательным объектам, здравоохранения, дошкольным.
В зоне ответственности дорожников – магистрали с общественным транспортом, остановки, пешеходные переходы. Борьбу со снегом сейчас ведут во всех районах в авральном режиме. Под аккомпанемент критики. Дорожники к замечаниям автолюбителей и пешеходов относятся с пониманием. Признаются: сами видят недочёты и в своей работе, и в работе коллег.
-Я сам, когда иду по тротуару, вижу, что не успели убрать, сразу в голове – ага, наверно техника поломалась, может, рокировку провели, в другое место отправили технику чистить, - говорит начальник участка ДЭУ -6 Вячеслав Лесных. – Я понимаю, зима снежная. Даже по тротуарам техника спокойно должна проходить. А заехать не можем. Поэтому привлекаем тяжелую технику, фронтальные погрузчики.
Это Дзержинский район Новосибирска. Улицы другие – сложности те же. Дорожники сетуют – расчистку магистралей от снега осложняют пробки и брошенные у обочин авто. В сизифов труд их работу превращают не только небесная канцелярия, но и горожане. Одни чистят – другие подбрасывают.
- Волочаевская – это вот наше больное место, - говорит Вячеслав Кротов, старший мастер Дзержинского участка. - Здесь каждый год постоянно выносится. В основном, делаются с СТО, ну и жители нам тоже подваливают снежку.
Дни в январе без осадков можно пересчитать по пальцам. Ситуация заставила власти города ввести в Новосибирске режим ЧС. Можно привлечь дополнительные средства, технику частников. Плюсом на улицы Новосибирска уже вывели более ста самосвалов, грейдеров, тракторов. Это позволит не только сгрести, но и вывезти снежные горы с обочин.
- Вывоз снега это, в том числе, противопаводковые мероприятия, - напомнил мэр областного центра Анатолий Локоть. - Такое количество снега может нас тревожить и беспокоить именно в части неизбежного паводка, повышения грунтовых вод. И в итоге бедствиями для Новосибирска. Поэтому ставлю задачу – в кратчайшие сроки увеличить в ближайшее время не только сметать и создавать пирамиды на обочинах, но и вывоз!
Потребовал мэр подготовить и снегохранилища – по особой технологии, позволяющей складировать снег в любую погоду. На всё про всё у дорожников чуть больше недели. Работа – на жёстком контроле. И власти, и горожан.
- Действительно, в этом году снега больше, чем в предыдущие годы, - отметил Андрей Травников. – В Новосибирске меры приняты, хотя работы ещё много, особенно во дворах. А на сети региональных и муниципальных дорог? Приняты ли такие же меры, адекватные той погодной ситуации, которая складывается в этом году?
Итак, неделю Новосибирск прожил в режиме ЧС, разгребая завалы снега, которого этой зимой действительно чрезвычайно много. Жители частных домов лучше поймут дорожников. Весь вечер махал лопатой, утром глядь за окно – а сугробы опять по колено.
Метель смела все лимиты. Режим ЧС даёт право привлечь дополнительную технику, средства, людей. Все, чего этой зимой муниципальным службам так не хватает. Когда улицы мегаполиса, наконец, очистят от снега? Выясняла съёмочная группа «Вестей».
Этой зимой – никаких отпусков. Больничный – в крайнем случае. Смена вместо восьми – 10 часов. В ДЭУ Калининского района усиление по всем фронтам. Больше техники, больше людей. Улицы чистят и днём, и ночью.
В Калининском на дорогах ежедневно почти полсотни снегоуборочных машин. На Богдана Хмельницкого днём не выезжают из-за плотного трафика. В удалённых микрорайонах – 4-м, Снегирях , Родниках, Пашино – дороги чистить сподручнее.
- Не всегда хватает у нас сил и средств для того, чтобы в полном объёме отработать своевременно все прилегающие территории, - признаётся директор ДЭУ -6 Николай Некрасов. - Для этого мы планируем работу. Анализируем обращения, которые к нам поступают ежедневно, выстраиваем план работы. В первую очередь – подходы к образовательным объектам, здравоохранения, дошкольным.
В зоне ответственности дорожников – магистрали с общественным транспортом, остановки, пешеходные переходы. Борьбу со снегом сейчас ведут во всех районах в авральном режиме. Под аккомпанемент критики. Дорожники к замечаниям автолюбителей и пешеходов относятся с пониманием. Признаются: сами видят недочёты и в своей работе, и в работе коллег.
-Я сам, когда иду по тротуару, вижу, что не успели убрать, сразу в голове – ага, наверно техника поломалась, может, рокировку провели, в другое место отправили технику чистить, - говорит начальник участка ДЭУ -6 Вячеслав Лесных. – Я понимаю, зима снежная. Даже по тротуарам техника спокойно должна проходить. А заехать не можем. Поэтому привлекаем тяжелую технику, фронтальные погрузчики.
Это Дзержинский район Новосибирска. Улицы другие – сложности те же. Дорожники сетуют – расчистку магистралей от снега осложняют пробки и брошенные у обочин авто. В сизифов труд их работу превращают не только небесная канцелярия, но и горожане. Одни чистят – другие подбрасывают.
- Волочаевская – это вот наше больное место, - говорит Вячеслав Кротов, старший мастер Дзержинского участка. - Здесь каждый год постоянно выносится. В основном, делаются с СТО, ну и жители нам тоже подваливают снежку.
Дни в январе без осадков можно пересчитать по пальцам. Ситуация заставила власти города ввести в Новосибирске режим ЧС. Можно привлечь дополнительные средства, технику частников. Плюсом на улицы Новосибирска уже вывели более ста самосвалов, грейдеров, тракторов. Это позволит не только сгрести, но и вывезти снежные горы с обочин.
- Вывоз снега это, в том числе, противопаводковые мероприятия, - напомнил мэр областного центра Анатолий Локоть. - Такое количество снега может нас тревожить и беспокоить именно в части неизбежного паводка, повышения грунтовых вод. И в итоге бедствиями для Новосибирска. Поэтому ставлю задачу – в кратчайшие сроки увеличить в ближайшее время не только сметать и создавать пирамиды на обочинах, но и вывоз!
Потребовал мэр подготовить и снегохранилища – по особой технологии, позволяющей складировать снег в любую погоду. На всё про всё у дорожников чуть больше недели. Работа – на жёстком контроле. И власти, и горожан.
Источник: ГТРК Новосибирск