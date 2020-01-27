По данным гидрометцентра в Новосибирск ой области 27 января и ночью в ночь на 28 января ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений в виде снега, мокрого снега, метелей, местами гололедных явлений, на дорогах снежные заносы, местами сильны гололед, усиление ветра до 15-20 м/c, местами до 25-27 м/c. Силы МЧС России переведены в режим повышенной готовности.

Неблагоприятные погодные условия способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

Прогноз рисков возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений доведен до руководителей муниципалитетов, заинтересованных ведомств и организаций. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держаться ситуацию под контролем.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирск ой области призывают граждан соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. При ухудшении обстановки лучше воздержаться от поездки на дальние расстояния. Родителям необходимо следить за досугом детей.

В связи с переменчивой погодой на водных объектах региона складывается неблагоприятная обстановка. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам напоминают населению о том, что выезд на лед на автотранспорте, в том числе на снегоходах и квадроциклах на акватории Новосибирск ой области запрещен. Проезд разрешен только по ледовой переправе «Спирино-Чингисы» в Ордынском районе.

Если вы оказались в нештатной ситуации, не знаете, что делать и как поступить, и при этом есть угроза вашей жизни и здоровью, незамедлительно звоните на единый телефон пожарных и спасателей – 101 (набор осуществляется с мобильного, и со стационарного телефонов). Также можно позвонить 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.