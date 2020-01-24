22 января в 22.35 в Единую дежурно-диспетчерскую службу Чановского района пришел сигнал о сработке АДПИ с GSM модулем в квартире в пос. Озеро Карачи. Данная информация сразу была доведена до диспетчера ПСЧ-73 и оперативный дежурный ЕДДС Чановского района сразу же начал уточнять информацию по телефону у жильцов помещения. Как было установлено, в квартире проживает одинокая 91 летняя пенсионерка. В вечернее время хозяйка поставила готовить еду и забыла, засмотревшись телевизор. О том, что готовящаяся еда начала уже дымить, хозяйка квартиры узнала от оперативного дежурного ЕДДС, так как в связи с тем, что телевизор работал громко, бабушка не услышала сигнал в квартире, после чего выключила электроплиту. К этому времени подъехали пожарные и осмотрели помещение.