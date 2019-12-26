24 декабря около 17.00 в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» поступило сообщение об угоне автомобиля «Ниссан Сани» из гаража, расположенного у дома по улице Островского г. Татарска. Ориентировка об угнанном автомобиле незамедлительно была доведена всем наружным нарядам. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого вместе с угнанным автомобилем на одной из улиц г. Татарска. Им оказался 20-летний сын хозяйки автомобиля, ранее судимый за кражу и угон. В момент задержания подозреваемый находился в состоянии опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Автомобиль возвращен законной владелице. Проводится расследование.