В Татарске задержан подозреваемый в разбойном нападении. 18 октября около 18.30 в полицию обратились родители 16-летнего подростка с заявлением о том, что в отношении их сына несколько минут назад было совершено разбойное нападение. Обратившиеся рассказали, что неизвестный у одного из торговых центров по улице Ленина в г. Татарске, под угрозой применения железного предмета, отобрал у их ребенка деньги в сумме свыше 43 тысячи рублей, после чего скрылся. Приметы злоумышленника были переданы дежурным нарядам полиции. Вскоре по приметам сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего безработного и ранее не судимого местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Ведется следствие. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании ему меры пресечения.