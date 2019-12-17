В Татарске по иску прокурора суд обязал администрацию города восстановить резервные угольные котельные. Проверкой установлено, что семь резервных угольных котельных г. Татарска по техническим причинам находятся в неработоспособном состоянии, часть топливного оборудования в них отсутствует. При этом резервные котельные из эксплуатации не выводились, не консервировались, для обслуживания администрацией города Татарска никому не передавались. Резервные источники тепловой энергии на ином виде топлива отсутствуют. В периоды приостановки подачи газа и при проведении в межотопительном периоде профилактических работ в газовых котельных, указанные угольные котельные не использовались в качестве резервных, что приводило к нарушению прав жителей г. Татарска на получение коммунальной услуги по отоплению круглосуточно в течение отопительного периода. По иску прокурора суд обязал администрацию Татарска обеспечить готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном топливе 7 угольных котельных. Решение суда не вступило в законную силу.