Целых 44 года посвятила работе в ЦРБ Татарска фельдшер-фтизиатр Валентина Алексеевна ХОХЛОВА. Разговор с медиком оказался интересным и познавательным.

ИЗ БИОГРАФИИ. Валентина родилась в деревне Рождественка Татарского района, образование получила в Куйбышевском медучилище (фельдшерское отделение). Получив диплом, 14 апреля 1975 года приехала работать в Татарск. Начало трудового пути – в терапевтическом отделении, затем, до 2000-го, – в педиатрии, а после – фтизиатром.

Однажды студентка медучилища, первокурсница Валентина приехала в родную Рождественку на каникулы. Там судьба впервые свела ее с женщиной, умирающей от туберкулеза. У несчастной начался очередной приступ кровохарканья, и морозной зимней ночью ее родственники побежали звать Валю – кто еще на селе может знать, как оперативно помочь больной? Отец будит дочку: «Вставай, дядя Макар пришел, срочно надо помочь!» «Правильно говорят, что в экстремальной ситуации вспоминается все, что где-то видел или слышал, – улыбается Валентина Алексеевна. – Я всегда любила читать, узнавать что-то новое». Студентке пришло на ум, что легочное кровотечение может прекратиться от соляного раствора, который надо употреблять маленькими глотками. И это лечение оказалось верным и действительно помогло больной – приступ прошел.

Она всегда любила помогать детям. «Как хочешь, чтобы к твоим детям относились, так и ты относись к чужим!» – объясняет свою профессиональную позицию медик.

Когда фельдшер приехала после учебы в Татарск, главный врач Виктор Тюрников, попросил ее вначале помогать в терапевтическом отделении. Затем медик стала трудиться в детской поликлинике. Под шефством молодого специалиста оказались две школы: 2-я и 4-я. Детям приходилось часто ставить прививки, и со временем на препараты появилась аллергия. Осложнения этого рода не позволили ей работать педиатром, поэтому с 2000-го основной специальностью стала фтизиатрия (в то время в городе эта должность как раз оказалось вакантной). В областном тубдиспансере, прямо на рабочем месте, фельдшер прошла специализацию.

– Отнеслись ко мне очень хорошо, оттуда я почерпнула много, дали и знания, и поддержку, подпитку, – с благодарностью вспоминает фельдшер. – Я работать любила и поэтому не боялась никакого медицинского труда.

В городе и районе ей одной пришлось выполнять работу в области детской тубдиагностики.

– Работала с детьми от 0 до 18 лет. Сделала, допустим, 9-я школа Манту, и там уже отбирают, кого нужно послать ко мне. Затем я дообследовала, наблюдала, у кого-то выявляли болезнь, с кем-то проводили профилактический курс лечения. Ко мне ехали отовсюду: со школ, садов, участков, из сельских ФАПов. А я одна – мне голову приткнуть не к кому.

Конечно, среди детей были не только те, кому нужна профилактика, но и больные ребятишки. Я спросил фельдшера о том, не боялась ли она заражения опасной болезнью. Оказалось, что дети, хотя и носят в себе инфекцию, не являются ее распространителями.

– Если назвался медиком – бояться уже не надо, – уверенно говорит Валентина Алексеевна.

Интересно было узнать, что в области диагностики таких серьезных заболеваний, как туберкулез, есть значительные улучшения. Из слов фтизиатра я узнал, что приблизительно в 13-м году появился Диаскинтест, который значительно эффективней стандартной, знакомой всем Манту.

– Еще одна отличная вещь – КТ. Когда делаешь рентгенографию, не всегда можно увидеть очаг болезни. А на КТ диагностика идет послойно, и это помогает получить более четкую картину.

К сожалению, сегодня палочка Коха распространяется активнее, чем в прежнее время.

– Хорошо, если взрослый человек дошел до тубдиспансера и начал лечиться. Но у нас полно людей, которые к себе и другим относятся наплевательски. Знайте, если у ребенка положительная реакция – ни с чего она не возьмется. Это значит, что где-то произошел контакт. Бабушка или дедушка, мама или папа – кто-то кашляет потихоньку... «Контактные детки» – те, которые живут в «очаге» (в контакте с инфицированным человеком – прим. ред.) каждый день. Они привыкают, что болеют их родственники... Таких детей обследуем два раза в год с полным комплексом мер.

Заболевшие ребята оказываются в Новосибирске и поправляют там здоровье полгода или год. Зато в дальнейшем у тех, кто прошел лечение, тяжелых форм заболевания почти не бывает.

– Иногда родители на приеме пугаются и начинают отрицать саму возможность болезни: «Как это? У нас никто не болеет! Не может быть, мы никуда не ходим – только школа». Не надо комплексовать – только раньше туберкулез считался асоциальной болезнью. Сейчас им может заболеть кто угодно.

Медик пояснила, что, к сожалению, более половины людей – инфицированы, но болезнь «дремлет» внутри организма, закрывается солями кальция – в таком случае флюорография у нас «спокойная». Палочка током крови или лимфы способна разноситься по всему организму, поэтому у человека в неблагоприятный момент, когда иммунитет сильно ослаблен, может начаться не только туберкулез легких, но и любого органа. – Когда приезжаю в «очаг», объясняю людям, что убивают палочку ультрафиолет, кипячение и солнце. На пыльной книге, например, палочка может жить в течение трех месяцев, поэтому в «очагах» должна быть гигиена. Говоришь-говоришь, приходишь, а там… мама не горюй. А еще фтизиатру нужно ходить по учебным заведениям и читать лекции.

– Я всегда очень боялась кому-то навредить... Лучше семь раз перестраховаться, лишь бы детенок потом «не обиделся на меня» и был здоровым. Мне приходилось и деньгами помогать, если их не хватало на дорогу к месту реабилитации, и вещами…

Мысли о работе редко оставляют медиков. Так и наша героиня дома не раз вспоминала о проблемах пациентов.

– Пока кормишь, убираешь, стираешь – вроде все нормально, а как только прилег – тут и начинается.

Спросил я фтизиатра и о мировоззрении. Она верует, молится и детей своих крестила в Православии. «Как говорила бабушка: «Без Бога не до порога», – вспомнила медик известную поговорку.

У Валентины Алексеевны есть любящий муж Анатолий, который много раз помогал ей добираться до «очагов», и два сына: старший Игорь и младший Сергей. Они живут в Новосибирске, оба имеют высшее образование.

– Мои ребята все умеют: и побелить, и покрасить...

Такую самостоятельность в сыновьях мама с отцом воспитывали неспроста – их родители тоже сумели передать своим чадам все необходимые практические навыки. Еще медик богата четырьмя внуками: Елисею 19 лет, Анжелике 14 лет, Сонечке 4 года, а младшенькому Илюше 10 месяцев. Кстати, среди ее увлечений – сад, огород и вязание. Так что на пенсии скучать не придется.

Поблагодарим Валентину Алексеевну за годы такого важного труда! Желаем здоровья Вам и Вашей семье!

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №44 от 2019 года