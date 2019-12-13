С 11 до 25 декабря Молодежный центр Татарского района проводит фотоконкурс «Вечерний Татарск». Фотографии с достопримечательностями города, выполненные в вечернее время, можно отправить на электронную почту: [email protected]. Также фото можно отправить в личном сообщении на странице Молодежного центра «Вконтакте» https://vk.com/id268020154, с указанием фамилии, имени, отчества автора работы, год рождения, места прописки. Фото должно отражать тематику конкурса. 27 декабря будет оформлена фотовыставка всех работ. 30 декабря конкурсная комиссия объявит победителя.