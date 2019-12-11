Информация для граждан, родивших (усыновивших) первого ребенка с 1 января 2018 г.

В связи со вступлением с 1 января 2020 г. в силу Федерального закона от 2.08.2019 г. №305-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 г., является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 г. этот размер в Новосибирской области равен 24 972 руб.).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 г. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:

- документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;

- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в Центр социальной поддержки населения Татарского района, расположенный по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 108Е (МФЦ, 2 этаж), кабинет №5. Справки по тел.: 64-500, 63-633.