10 декабря в Татарском районе стартует Открытый чемпионат по волейболу среди мужских команд. Участие в чемпионате примут команды Усть-Таркского и Чановского районов, команды Татарской ДЮСШ, лицея, политехнического и педагогического колледжей, команды «Медведь», «Сибирь» и «Росич» Татарского района. Игры будут проходить в спорткомплексе «Космос» по вторникам и четвергам. Начало матчей – в 19.15 и в 20.15. Финал чемпионата состоится в марте, кубок разыграют четыре лучшие по итогам регулярного чемпионата команды.



