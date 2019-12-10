10 декабря в Татарском районе стартует Открытый чемпионат по волейболу среди мужских команд. Участие в чемпионате примут команды Усть-Таркского и Чановского районов, команды Татарской ДЮСШ, лицея, политехнического и педагогического колледжей, команды «Медведь», «Сибирь» и «Росич» Татарского района. Игры будут проходить в спорткомплексе «Космос» по вторникам и четвергам. Начало матчей – в 19.15 и в 20.15. Финал чемпионата состоится в марте, кубок разыграют четыре лучшие по итогам регулярного чемпионата команды.
Дата
Время
Команды
10.12.2019
19.15
Усть-Таркский район - ДЮСШ
20.15
«Медведь» - политехнический колледж
12.12.2019
19.15
Чановский район - «Росич»
20.15
Чановский район - лицей
17.12.2019
19.15
«Сибирь» - педколледж
20.15
«Росич» - лицей
19.12.2019
19.15
«Медведь» - ДЮСШ
20.15
«Сибирь» - Усть-Таркский район
24.12.2019
19.15
«Росич» - политехнический колледж
20.15
лицей - педколледж
26.12.2020
19.15
«Сибирь» - Чановский район
20.15
Чановский район - Усть-Таркский район
14.01.2020
19.15
педколледж - «Росич»
20.15
«Медведь» - Усть-Таркский район
16.01.2020
19.15
политехнический колледж - «Сибирь»
20.15
«Росич» - ДЮСШ
21.01.2020
19.15
«Медведь» - Чановский район
20.15
ДЮСШ - Чановский район
23.01.2020
19.15
политехнический колледж - лицей
20.15
«Росич» - «Медведь»
28.01.2020
19.15
Чановский район - педколледжа
20.15
Чановский район - политехнический колледж
30.01.2020
19.15
ДЮСШ - «Сибирь»
20.15
Усть-Таркский район - «Росич»
04.02.2020
19.15
«Медведь» - лицей
20.15
политехнический колледж - ДЮСШ
06.02.2020
19.15
«Росич» - «Сибирь»
20.15
«Медведь» - педколледж
11.02.2020
19.15
политехнический колледж - Усть-Таркский район
20.15
«Сибирь» - лицей
13.02.2020
19.15
педколледж - ДЮСШ
20.15
Усть-Таркский район - лицей
18.02.2020
19.15
«Сибирь» - «Медведь»
20.15
педколледж - политехнический колледж
20.02.2020
19.15
лицей - ДЮСШ
20.15
Усть-Таркский район - педколледж
01.03.2020 г.
в 11.00 ч.
По окончании регулярного чемпионата первые
четыре команды выходят в финал,
игры проходят по круговой системе (в один день).
Источник: Администрация Татарского района