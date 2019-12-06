-Делегация Татарского района приняла участие в «Сибирской аграрной неделе»

-Итоги работы потребительского рынка за 9 месяцев 2019 года обсудили на совещании с индивидуальными предпринимателями город а и района

- Традиционное общерайонное родительское собрание прошло под названием «Семья и школа: территория безопасности»

- Жители Ускюля в рамках инициативного бюджетирования разработали проект «От нас, не видевших войны»

- Уже на протяжении 15 лет Центр бухгалтерского обеспечения Татарского района совершает финансовые операции, касающиеся деятельности обслуживаемых учреждений. В день своего профессионального праздника сотрудники организации кроме поздравительных речей, получили почётные грамоты и благодарности разного уровня

- Двух жительниц Татарского района наградили медалями благодарения матери