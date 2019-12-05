Выпуск от 29 ноября

-Делегация Татарского района приняла участие в «Сибирской аграрной неделе»

- Традиционное общерайонное родительское собрание прошло под названием «Семья и школа: территория безопасности»

- Жители Ускюля в рамках инициативного бюджетирования разработали проект «От нас, не видевших войны»

- Уже на протяжении 15 лет Центр бухгалтерского обеспечения Татарского района совершает финансовые операции, касающиеся деятельности обслуживаемых учреждений. В день своего профессионального праздника сотрудники организации кроме поздравительных речей, получили почётные грамоты и благодарности разного уровня

- Двух жительниц Татарского района наградили медалями благодарения матери

Выпуск от 22 ноября

- Избранный главой Татарского района Юрий Вязов провёл первые назначения в администрации

- Хлеборобы района в 2019 году собрали более 107 тысяч тон зерна. Итоги работы подвели на торжественном собрании, посвящённом Дню сельского хозяйства

- Несмотря на то, что банки уверяют своих клиентов в надёжности и безопасности использования пластиковых карт, мошенники находят всё новые способы незаконного списания средств

- За десять месяцев текущего года на территории нашего района было зарегистрировано 17 ДТП. Обстановку связанную с безопасностью дорожного движения обсудили в зале районной администрации

- В Татарском районе продолжается осенний призыв

- Жители Татарского района могут обменять мелочь на банкноты и памятные монеты в рамках акции с 18 по 24 ноября

- Молодые барабинские музыканты провели в Татарске благотворительный концерт

Выпуск от 15 ноября



- Профилактические мероприятия в период отопительного сезона и причины, повлёкшие аварию водопроводной сети, обсудили в зале администрации Татарского района

- Жители Северотатарского начинают оценивать все достоинства нового для них вида топлива. В домах этого села стремительно появляется газовое отопление, и работают газовые плиты

- 85 лет под стук колёс. Вагонное депо Татарская отметило юбилей

- В Татарском педагогическом колледже студенты начинают обучение по новому направлению - "робото

- Делегация Татарского района приняла участие в региональном празднике «День Сибири»

- В 2019 году Татарской метеорологической станции исполнилось 120 лет. Это одно из самых старших учреждений занимающихся мониторингом окружающей среды в

- 29 ноября в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся вставки регионального телеканала «ОТС».

- В Татарске стартовал между

- На очередной сессии совета депутатов главой татарского района был избран Юрий Маркленович Вязов- Профилактические мероприятия в период отопительного сезона и причины, повлёкшие аварию водопроводной сети, обсудили в зале администрации Татарского района- Жители Северотатарского начинают оценивать все достоинства нового для них вида топлива. В домах этого села стремительно появляется газовое отопление, и работают газовые плиты- 85 лет под стук колёс. Вагонное депо Татарская отметило юбилей- В Татарском педагогическом колледже студенты начинают обучение по новому направлению - "робото техника - Делегация Татарского района приняла участие в региональном празднике «День Сибири»- В 2019 году Татарской метеорологической станции исполнилось 120 лет. Это одно из самых старших учреждений занимающихся мониторингом окружающей среды в Новосибирск ой области- 29 ноября в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся вставки регионального телеканала «ОТС».- В Татарске стартовал между город ний детский турнир по баскетболу. В течение трёх дней спортсмены боролись за призовые места. К участию в соревнованиях допускались юноши и девушки 2003 года рождения и младше.

Выпуск от 8 ноября

- В Татарске в районе вокзала произошел прорыв водопровода. - Среди мастеров производственного обучения образовательных организаций начался приём заявок для участия в областном конкурсе «Мастер года – 2019» - В рамках работы муниципального ресурсного центра по направлению «Наука» на базе лицея город а Татарска была проведена осенняя каникулярная школа - Комсомольцев бывших не бывает. День рождения всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи в 2019 году отметили довольно скромно - Всероссийская акция «Ночь искусств» объединила любителей разных жанров творчества в районном доме культуры «Родина» - Немецкая полька, украинский гопак и русские хороводные напевы. Традиционный фестиваль национальной песни и танца собрал участников художественной самодеятельности со всего района - Члены пограничного братства Татарского района в рамках празднования Дня народного единства возложили цветы к мемориалу Константина Федоровича Телегина.

Выпуск от 1 ноября