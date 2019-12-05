Выпуск от 29 ноября
-Делегация Татарского района приняла участие в «Сибирской аграрной неделе»
-Итоги работы потребительского рынка за 9 месяцев 2019 года обсудили на совещании с индивидуальными предпринимателями города и района
- Традиционное общерайонное родительское собрание прошло под названием «Семья и школа: территория безопасности»
- Жители Ускюля в рамках инициативного бюджетирования разработали проект «От нас, не видевших войны»
- Уже на протяжении 15 лет Центр бухгалтерского обеспечения Татарского района совершает финансовые операции, касающиеся деятельности обслуживаемых учреждений. В день своего профессионального праздника сотрудники организации кроме поздравительных речей, получили почётные грамоты и благодарности разного уровня
- Двух жительниц Татарского района наградили медалями благодарения матери
- Педагоги детского сада №6 города Татарска принимали поздравления с юбилеем дошкольного учреждения
Выпуск от 22 ноября
- Избранный главой Татарского района Юрий Вязов провёл первые назначения в администрации
- Хлеборобы района в 2019 году собрали более 107 тысяч тон зерна. Итоги работы подвели на торжественном собрании, посвящённом Дню сельского хозяйства
- Несмотря на то, что банки уверяют своих клиентов в надёжности и безопасности использования пластиковых карт, мошенники находят всё новые способы незаконного списания средств
- За десять месяцев текущего года на территории нашего района было зарегистрировано 17 ДТП. Обстановку связанную с безопасностью дорожного движения обсудили в зале районной администрации
- В Татарском районе продолжается осенний призыв
- Жители Татарского района могут обменять мелочь на банкноты и памятные монеты в рамках акции с 18 по 24 ноября
- Молодые барабинские музыканты провели в Татарске благотворительный концерт
Выпуск от 15 ноября
- На очередной сессии совета депутатов главой татарского района был избран Юрий Маркленович Вязов
- Профилактические мероприятия в период отопительного сезона и причины, повлёкшие аварию водопроводной сети, обсудили в зале администрации Татарского района
- Жители Северотатарского начинают оценивать все достоинства нового для них вида топлива. В домах этого села стремительно появляется газовое отопление, и работают газовые плиты
- 85 лет под стук колёс. Вагонное депо Татарская отметило юбилей
- В Татарском педагогическом колледже студенты начинают обучение по новому направлению - "робототехника"
- Делегация Татарского района приняла участие в региональном празднике «День Сибири»
- В 2019 году Татарской метеорологической станции исполнилось 120 лет. Это одно из самых старших учреждений занимающихся мониторингом окружающей среды в Новосибирской области
- 29 ноября в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся вставки регионального телеканала «ОТС».
- В Татарске стартовал междугородний детский турнир по баскетболу. В течение трёх дней спортсмены боролись за призовые места. К участию в соревнованиях допускались юноши и девушки 2003 года рождения и младше.
- Профилактические мероприятия в период отопительного сезона и причины, повлёкшие аварию водопроводной сети, обсудили в зале администрации Татарского района
- Жители Северотатарского начинают оценивать все достоинства нового для них вида топлива. В домах этого села стремительно появляется газовое отопление, и работают газовые плиты
- 85 лет под стук колёс. Вагонное депо Татарская отметило юбилей
- В Татарском педагогическом колледже студенты начинают обучение по новому направлению - "робототехника"
- Делегация Татарского района приняла участие в региональном празднике «День Сибири»
- В 2019 году Татарской метеорологической станции исполнилось 120 лет. Это одно из самых старших учреждений занимающихся мониторингом окружающей среды в Новосибирской области
- 29 ноября в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся вставки регионального телеканала «ОТС».
- В Татарске стартовал междугородний детский турнир по баскетболу. В течение трёх дней спортсмены боролись за призовые места. К участию в соревнованиях допускались юноши и девушки 2003 года рождения и младше.
Выпуск от 8 ноября
- В Татарске в районе вокзала произошел прорыв водопровода.
- Среди мастеров производственного обучения образовательных организаций начался приём заявок для участия в областном конкурсе «Мастер года – 2019»
- В рамках работы муниципального ресурсного центра по направлению «Наука» на базе лицея города Татарска была проведена осенняя каникулярная школа
- Комсомольцев бывших не бывает. День рождения всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи в 2019 году отметили довольно скромно
- Всероссийская акция «Ночь искусств» объединила любителей разных жанров творчества в районном доме культуры «Родина»
- Немецкая полька, украинский гопак и русские хороводные напевы. Традиционный фестиваль национальной песни и танца собрал участников художественной самодеятельности со всего района
- Члены пограничного братства Татарского района в рамках празднования Дня народного единства возложили цветы к мемориалу Константина Федоровича Телегина.
- Исполняющий обязанности главы Татарского района Юрий Маркленович Вязов продолжает знакомиться с коллективами учреждений и предприятий района.На минувший неделе встречи прошли в школах № 3, № 4 и № 10.
- В рамках акции «Чистый город» волонтёры Татарского района вышли на борьбу с камышом.
- Определиться в выбором профессии и дальнейшего образования татарским школьникам помогли представители учебных заведений из Омска и Барабинска
- Работники Татарского АТП в связи с профессиональным праздником – Днём автомобилиста – получили почётные грамоты и благодарности
- Хоккейные баталии на льду дворца спорта «Юность» набирают обороты. В конце октября начались соревнования среди опытных хоккеистов.
Источник: ОТС Татарск