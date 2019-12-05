В Новосибирской области обнаружили очаг бешенства. Сразу в двух сёлах Убинского района объявлен карантин на три месяца.
Распоряжение о карантине в сёлах 2-я Николаевка и Невское опубликовано сегодня на сайте правительства Новосибирской области. Ограничения продлятся до 4 февраля.
В это время специалисты будут вести пристальный контроль ещё за тремя населёнными пунктами, где также возможна вспышка заболевания. Речь идёт о населённых пунктах Белозёрное, Александро-Невское и Новый Карапуз.
Распоряжение о карантине в сёлах 2-я Николаевка и Невское опубликовано сегодня на сайте правительства Новосибирской области. Ограничения продлятся до 4 февраля.
В это время специалисты будут вести пристальный контроль ещё за тремя населёнными пунктами, где также возможна вспышка заболевания. Речь идёт о населённых пунктах Белозёрное, Александро-Невское и Новый Карапуз.
На время карантина запрещены охота, ввоз и вывоз домашних животных, торговля скотом.
В сельсовете, на территории которого зарегистрировано заболевание, будут созданы бригады по отстрелу и уничтожению лисиц и корсаков, которые являются переносчиками опасного заболевания. Напомним, весной Новосибирская область вошла в список регионов-лидеров по заболеваемости бешенством.
В сельсовете, на территории которого зарегистрировано заболевание, будут созданы бригады по отстрелу и уничтожению лисиц и корсаков, которые являются переносчиками опасного заболевания. Напомним, весной Новосибирская область вошла в список регионов-лидеров по заболеваемости бешенством.
Фото с сайта «Фермер.ру»
Источник: Сиб.фм