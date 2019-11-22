Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей. Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы ведомства Олег Салагай.

"С учетом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах", – написал чиновник.

О решении повременить с новыми правилами стало известно после того, как 21 ноября нововведения раскритиковал Владимир Путин – на возможное подорожание справок президенту пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас минимальный уровень оплаты труда 11 тысяч рублей. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку, что половина зарплаты получается? Чушь какая-то", – приводит слова президента TJ

Позднее на сайте Минздрава появился текст нового приказа Скворцовой. В нем говорится о переносе даты вступления новых правил в силу на 1 июля 2020 года.

Напомним, приказ Минздрава, меняющий правила прохождения водителями медкомиссий должен был вступить в силу 22 ноября. Он обязывает проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT). Также документ гласит, что желающим получить или вернуть права придется сдавать анализ мочи при посещении нарколога. В течение двух часов образец должен пройти проверку на следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата. Если экспресс-анализ, проведенный при помощи тест-полосок, даст хотя бы один положительный результат, то пробу отправят на подтверждающий тест в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти нововведения приведут к росту стоимости получения водительских справок – некоторые говорили о повышении цены в несколько раз. Так, главный врач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко сообщил, что стоимость медицинской справки для водителей по новым правилам из-за дополнительных исследований возрастет в десять раз — до пяти тысяч рублей, передает РИА "Новости"

На днях из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам.

20 ноября стало известно, что МВД подготовило поправки в законы "О безопасности дорожного движения", "Об охране здоровья граждан" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Эти предложения ужесточают правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Так, документ, который согласовали с Минздравом, гласит, что водительская справка превратится в электронный документ с усиленной цифровой подписью, но граждане смогут получать и бумажный вариант справки. Кроме того, все медицинские организации (государственные и частные) будут обязаны передавать данные о выданных заключениях и аннулировании справок в информационную систему Минздрава. Наконец, аннулирование справки станет основанием для лишения прав.

В законопроекте также говорится, что если на очередном медосмотре или при посещении поликлиники у гражданина выявят заболевание, несовместимое с вождением, то его направят на внеочередное освидетельствование. Пройти его нужно будет в течение месяца – в противном случае электронная справка будет аннулирована. Тот же итог ждет водителя, если обследование подтвердит диагноз.