Добавить комментарий (4)

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13 ноября около 22.00 в Татарском районе в с. Новопервомайское неизвестный проник в гараж пожарной части, расположенный на улице Железнодорожной, откуда угнал служебный автомобиль ГАЗ-33081. Проехав около 60 км по селу и его окрестностям, злоумышленник поставил транспортное средство обратно. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 24-летнего местного жителя, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Проводится расследование.

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Источник: МВД  

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сегодня | 16:36 (ссылка #1687718)
Машина то была не пожарная... ложные показания у вас..
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сегодня | 16:38 (ссылка #1687719)
Вот и покупай после этого околицу... лживая как вся наша пресса и телевидение...
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сегодня | 16:41 (ссылка #1687720)
Да не первый раз замечаю... много обмана и вранья... особенно рублика про народные методы лечения.. лечил спину по их рецепту а в итоге получил облысение и ослеп на один глаз от их рецепта!
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сегодня | 16:55 (ссылка #1687721)
Один раз прогноз погоды был на 30 февраля ... очень много опечаток, бывают слова без пропусков, сплошным текстом... да потому что из интернета скачали и все..не проверили даже.. 
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