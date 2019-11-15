Добавить комментарий (4)

13 ноября около 22.00 в Татарском районе в с. Новопервомайское неизвестный проник в гараж пожарной части, расположенный на улице Железнодорожной, откуда угнал служебный автомобиль ГАЗ-33081. Проехав около 60 км по селу и его окрестностям, злоумышленник поставил транспортное средство обратно. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 24-летнего местного жителя, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Проводится расследование.