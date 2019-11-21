С 22 ноября стоимость прохождения медкомиссии для получения прав увеличится до 7500 тысяч рублей, из-за этого автовладельцы начали вставать в очередь ещё ночью

Пользователи социальных сетей рассказали о том, что из-за повышения стоимости прохождения медицинской комиссии, очереди достигли гигантских размеров. Пользователь Александр Борзых опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографию одной из таких очередей, которая, по его словам, тянетсся с ночи.

«Приехал такой в 7 утра на комиссию для замены прав. А там больше 300 человек в очереди. И занимать они ее начали ещё ночью. Ночью, Карл! В итоге я предпочел вернуться домой, а не морозить почки», - пишет Александр.

Сейчас прохождение медкомиссии для получения прав стоит около 3800, вместе с госпошлиной. Однако с 22 ноября эта цифра увеличится до 9500 рублей. Также, согласно новым правилам, водители должны сдавать тесты на злоупотребление алкоголем и наркотиками. Именно из-за этих дополнительных проверок стоимость получения справки возросла.

Объявление в Татарской ЦРБ



