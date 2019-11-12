У Елены шестеро детей: четверо дочек и двое сыновей. Самой старшей дочери 21 год, младшему сынишке всего три годика. При этом самой мамочке всего то сорок лет! По виду даже не скажешь! Улыбчивая и доброжелательная молодая женщина не выглядит уставшей, хотя дел у нее, как говорится, воз и маленькая тележка.

На первый взгляд, все как у всех: дом, работа, хозяйство, дети, муж… Но если завести речь, например, о хозяйстве, то оно у семьи Шпис немаленькое. В подворье содержится шесть молочных коров! Они дают хозяевам дополнительный заработок, потому что с каждого удоя Елена делает домашнюю сметану, масло, творог и сыр. И свою семью прокормить, и на продажу. Натуральные молочные продукты всегда в цене. И сейчас не только в город е. В селах люди все больше стали отказываться от содержания скота и покупать молоко в магазин ах.

И нашу героиню посещали мысли чтобы все бросить, как говорится, «пустить всех под нож». Но привыкла – это раз, и, во-вторых, молоко всегда выручает. Помимо коров, в хозяйстве есть и птицы и поросята. Да, содержание их требует немало сил, но если поставить на весы вложенный труд и пользу, пользы выходит намного больше.

«Хозяйство завели с мужем, как только поженились», – вспоминает Елена. «Вместе уже 23 года, держали раньше и овечек и коз, подворье было еще больше. Я выучилась доить коров еще будучи школьницей, сейчас тоже сама провожу дойку своих шестерых кормилиц. Пробовали доить дочки и моя сестра, но кроме меня они никого к себе не подпускают. Привыкли уже к моим рукам», – с улыбкой рассказывает женщина.

Рынок для семьи Елены – вторая работа

На вопрос: как же она все успевает за день, Елена говорит, что не привыкла лениться. К труду родители приучили с детства, а как вышла замуж, появилось больше самостоятельности. Ранний подъем помогает Елене решать многие задачи запланированные на день.

Работает Елена в школе уборщицей. У мужа с официальным трудоустройством пока не получается, но он оказывает жене поддержку в другом. В выходной они собираются и едут на Чановский рынок.

«Эта наша вторая работа, – говорит Елена. – Зимой торговля идет даже лучше, чем летом. Есть постоянные клиенты. Летом хорошо идут в продажу сыры. Сыроварением занимаюсь уже более 12 лет.Я выросла в семье с немецкими корнями, и у нас было принято варить сыр дома.Был период, когда мы с семьей жили в Казахстане, я там проучилась первые шесть лет школы. А когда перешла в седьмой класс, началась перестройка и в Казахстане стало неспокойно, родители решили вернуться на малую родину. Так и оказалась я снова в деревне Юрки. Но годы жизни там запомнились навсегда. Когда жили в Казахстане, еще и местные рецепты домашнего сыра узнали. Например, традиционное казахское блюдо курт. Это не сыр, но тоже готовится из молока, такие высохшие молочные шарики с солоноватым вкусом. Отлично освежает в жару, может использоваться как заправка к супу, как основа соуса и как самостоятельное блюдо».

Елена придумала много рецептов для изготовления сыра

Из Казахстана Елена привезла и рецепт особого сыра из молозива. Правда, полакомиться им можно не так часто, надо ждать когда корова отелится. По консистенции этот сыр получается мягким и более жирным, чем тот, что приготовлен из обычного молока. В семье Елены такой вид сыра больше всего любит старшая дочь.

«Все рецепты домашнего сыра я переняла в своей семье, – рассказывает хозяюшка, –

я не из тех, кто учится по интернету. Все стараюсь постигать сама своим опытом, иногда методом проб и ошибок. Рецептуру иногда меняю, как и любая хозяйка, экспериментирую со вкусами, добавляю в известный рецепт что-то новенькое и пробую, как получается. Когда готовлю для других на заказ, всегда стараюсь учесть все вкусы и пожелания. Сама люблю островатый сыр, поэтому, когда готовлю для дома, добавляю больше перца. А вообще в ход идут разные приправы, с ними намного интереснее готовить…»

В жизни Елены находится место для цветов, красоты и подарков

Зимой, когда удои снижаются, Елена чаще работает по предзаказам. Звонят постоянные покупатели и заказывают творог, сливочное масло, сметану. Все это Елена привозит на рынок утром выходного дня и обычно заранее знает, кто к ней подойдет за товар ом.

Ведь в Чанах уже многие полюбили именно ее молочную продукцию . И дело тут не только в качестве (с точки зрения ветеринарии, которая регулярно проверяет свежесть и безопасность молока). Благодаря своему оптимизму и доброму нраву Елена привлекает покупателей, всегда вежлива и обходительна, с открытой улыбкой и такой же открытой душой. В глазах ее горит огонек жизни, который, видимо, дают ей ее дети и любящий муж. С особым теплом и заботой наша героиня рассказывает о них, самых дорогих и близких ей людях. Для них она готова работать, не покладая рук, вести хозяйство и заботиться об уюте и красоте в доме.

Фото - "Вечерний Новосибирск"