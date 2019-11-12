12 ноября в Татарске в спорткомплексе «Космос» стартовал Междугородний турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2003 г.р. и младше, посвящённый Дню народного единства. Участников соревнований приветствовали: заместитель главы Татарского района Людмила Викторовна Привалова, известный спортивный деятель нашей области, заслуженный тренер России, основатель легендарного новосибирского баскетбольного клуба «Локомотив» Александр Наумович Солодкин, а также представители спонсоров. В соревнованиях принимают участие команды из Новосибирска, городов и районов Новосибирской области, Славгорода, Томской области, Красноярского края. В рамках открытия организаторам турнира были вручены Благодарственные письма главы Татарского района, гостям и командам были вручены караваи, воспитанники Центра детского творчества продемонстрировали флеш-моб. Игры будут проходить три дня.



