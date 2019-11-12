29 ноября 2019 года в Российской Федерации в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся вставки региональных телеканалов в сетку телеканала «Общественное телевидение России» (телеканал «ОТР» – 9-я кнопка в первом мультиплексе).

Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте транслируются региональные программы телеканала ГТРК в формате врезок на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

В Новосибирской области появятся вставки регионального телеканала «ОТС».

Продолжительность вещания регионального телеканала «ОТС» на федеральном телеканале «ОТР» – 5 часов в день (с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00).

В рамках реализации данного мероприятия в Новосибирской области в ночь с 11 на 12 ноября 2019 года ФГУП «РТРС» будет проводить технические работы по изменению параметров цифрового сигнала.

Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников. В этом случае зрителям будет необходимо провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.

12 ноября 2019 года пройдут изменения параметров трансляции цифрового телесигнала, но не начало трансляции регионального телеканала. Начало трансляции регионального телеканала в цифровом эфире запланировано на 29 ноября 2019 года.