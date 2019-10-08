Бешенство – острая вирусная зоооантропонозная, особоопасная болезнь различных видов животных и человека, характеризующаяся признаками поражения центральной нервной системы и летальным исходом. Вирус бешенства выделяется больными животными со слюной. Заражение человека происходит при укусах больными бешенством домашними или дикими животными (собаки, кошки, лисицы, волки) и даже птицами и попадании их слюны на кожу и слизистые оболочки, имеющие повреждения. Инкубационный период составляет от 15 дней до 2 мес. от момента укуса с возможным удлинением его до года.

Вирус бешенства довольно устойчив к воздействию физических, химических и биологических факторов, но термолабилен: прогревание при +50С убивает вирус за 1,5 часа, 80-100С – за одну минуту. В земле на глубине один метр вирус живет до 5 недель, в головном мозге в трупе - до 90 дней.

По чувствительности к бешенству животных делят на четыре группы: 1-я - лисицы, шакалы, волки, кайоты, хомяки, скунсы, еноты; 2-я - кошки, КРС; 3-я - собаки, овцы, козы, лошади, приматы; 4-я - птицы.

Крысы и другие грызуны очень восприимчивы к вирусу бешенства, что способствует распространению вируса в дикой среде через покусы дикими крысами друг друга. Кроме вышеописанного, на заболеваемость бешенством влияет также возраст животных. Молодняк заболевает гораздо чаще, чем взрослые особи. Инкубационный период у молодых особей значительно короче, чем у взрослых. Интенсивность распространения бешенства домашних животных находится в прямой зависимости от численности безнадзорных собак и кошек. Высокая концентрация безнадзорных, бродячих собак и кошек в городах и сельских населенных пунктах приводит к распространению болезни и увеличению количества неблагополучных пунктов, связанных с бешенством собак и кошек.

В группе диких животных основным резервуаром рабического вируса и распространителями бешенства являются лисицы. В группе сельскохозяйственных животных наиболее активно вовлекается в эпизоотический процесс крупный рогатый скот. Источником инфекции являются инфицированные животные: чаще собаки, реже кошки, лисы, волки и др. Больной человек эпидемиологического значения не имеет. Заражение человека осуществляется через укус или ослюнение больным животным поврежденных наружных слизистых оболочек или кожных покровов.

Восприимчивость людей к бешенству зависит от ряда факторов: глубина и тяжесть укусов (этот фактор обуславливает дозу попавшего вируса); место укуса (при укусах в лицо заведомо бешеными животными заболевание возникало в 90%, при укусах в кисти рук — в 63%, а при укусах в проксимальные отделы рук и ног — лишь в 23% случаев); укус в защищенную или незащищенную кожу (во втором случае риск развития заболевания значительно выше). На продолжительность инкубационного периода влияют: место и глубина укуса, возраст и состояние здоровья, вид животного, вирулентность и количество попавшего вируса и многие другие.

Клинические признаки бешенства: изменение голоса, судороги, параличи, слюнотечение, светобоязнь, агрессивность или ласковость, выпадение третьего века, поедание несъедобных предметов, нападение на объекты неживой природы, выход диких животных в дневное время в населенные пункты.

Профилактика бешенства у животных. Самый надежный и эффективный способ борьбы с бешенством - профилактика болезни с помощью вакцинации антирабическими вакцинами. Для этого необходимо своих животных (собак, кошек) ежегодно предоставлять в ветеринарное учреждение нашего района для профилактической вакцинации.

Срочные мероприятия при укусе человека собакой или другим животным:

Немедленно промойте рану теплой водой с мылом. Мыло лучше использовать хозяйственное, в нем больше щелочи, а вирус бешенства инактивируется щелочами.

Лучший способ предотвратить заболевание бешенством - вызвать обильное кровотечение из раны. Вирус, попавший в кровь, вымывается вытекающей из раны кровью. Выбирая между смертью от бешенства и небольшим порезом, что Вы предпочтете?

Даже если Вас укусила Ваша собственная собака, кошка или иной домашний питомец, но Вы не уверены в том, что прививка сделана вовремя, обязательно обратитесь к ветеринарным специалистам и в травматологический пункт!

Все, что связано с бешенством, в нашей стране имеет наивысший приоритет. Любые профилактические мероприятия проводятся совершенно бесплатно. Вопросами бешенства занимается исключительно государственная ветеринарная служба.

Не тратьте время и не обращайтесь за помощью к «коммерческим» ветеринарным врачам. Вас все равно отправят в госветслужбу по месту Вашего жительства. И помните, что ключевым моментом при ликвидации заболевания животных и человека бешенством, является быстрота (в постановке диагноза и проведении мероприятий)!

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского района