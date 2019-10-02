В Татарском районе прокуратура защитила трудовые права работников. По результатам рассмотрения коллективного обращения 10 жителей города Татарска о нарушении прав на своевременную оплату труда руководителем новосибирской строительной организации и его субподрядчика прокуратура направила в суд иск об установлении факта трудовых отношений и взыскании заработной платы. Предметом договора подряда являлось выполнение бетонных работ на объекте «Строительство ПС 220 кВ Исконная с заходом ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Уренгой». Для выполнения части работ был привлечен субподрядчик, который обеспечивал подбор персонала, осуществлял с работниками расчеты по оплате труда. Граждане, прибывшие на объект для выполнения работ, с октября по декабрь 2017 г. не получили расчет по заработной плате, выезд до места жительства (город Татарск) осуществляли за собственные средства. Татарский районный суд удовлетворил требования прокурора, установив факт трудовых отношений (вахтовым методом) между 10 жителями города Татарска и гражданином (не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя). Суд взыскал задолженность по оплате труда в сумме более 285 тыс. рублей, компенсацию за задержку заработной платы в размере 45 тыс. рублей и компенсацию морального вреда, причиненного работникам неправомерными действиями работодателя (по 2 тыс. рублей каждому заявителю). Решение суда вступило в законную силу.