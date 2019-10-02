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- Первыми в Татарском районе закончили уборку в колхозе «Колос» 
- Профилактический медосмотр проводится на базе Татарской центральной больницы. Этот и другие вопросы обсудили на совещании с главами муниципальных образований Татарского района. 
- Готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Татарского района к работе в осенне-зимний обсудили на заседании 34 сессии Совета депутатов Татарского района 
- Развитие хоккея в Татарском районе остаётся на высоком уровне. Об этом свидетельствует победа в очередном межобластном турнире. 
- Более 300 представителей работающей молодёжи из разных районов Новосибирской области стали участниками ежегодного форума «PROрегион». 
- Всероссийский день бега по традиции отметили массовым кроссом

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Источник: ОТС Татарск  

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