10 сентября в администрации Баганского района прошло совещание под председательством министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева. На совещании Ю.М. Вязов подал заявление об отставке с поста главы района в связи с переходом на новое место работы. По решению наградной комиссии администрации района Юрию Маркленовичу была вручена медаль «За вклад в развитие Баганского района» и памятный сувенир от работников администрации. И.Н. Яковлев вручил Ю.М. Вязову Благодарность губернатора. В ответной речи Юрий Маркленович поблагодарил всех за сплоченную работу и пожелал процветания району.

Как сообщают «Вести-Новосибирск», в администрации Баганского района отметили, что теперь Юрий Вязов займёт пост первого заместителя главы Татарского района.