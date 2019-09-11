Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Режим дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для первоклассников, т.к. помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно сочетать отдых и учебу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребенка в течение дня.

Основными элементами режима дня школьника являются: учебные занятия в школе и дома, активный отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе, регулярное и достаточное питание, физиологически полноценный сон, свободная деятельность по индивидуальному выбору. При организации режима родителям следует учитывать состояние здоровья своего ребёнка и функциональные особенности данного возрастного периода.

Человеку необходимо удовлетворять соответствующую возрасту потребность во сне, потому что в противном случае создаются условия для возникновения заболеваний. У детей при недостатке сна может нарушаться поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и развитии. При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый «быстрый сон»), от которой зависит способность к обучению и его успешность. Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряженной умственной деятельности. У детей, недосыпающих 2 - 2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30% по сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму.

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1 - 4 классе — 10 - 10,5 часа, 5 - 7 классы — 9,5 - 10 часов, 6 - 9 классы — 9 - 9,5 часа, 10 - 11 классы — 8 - 9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые условия: ложиться спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т.п.); сформировать собственные полезные привычки («ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т.п. Кровать у ребенка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать.

Утром, после ночного сна, рекомендуется делать зарядку в течение 10 – 15 минут, это облегчит переход от сна к бодрствованию и позволит организму активно включиться в работу. Кроме того, гимнастические упражнения усиливают работу сердца и легких, улучшают обмен веществ, положительно влияют на нервную систему. Упражнения следует проводить в хорошо проветренной комнате, в теплое время года при открытом окне или на свежем воздухе. После зарядки проводятся водные и гигиенические процедуры.

Особое внимание следует уделить двигательной активности ребенка и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3 - 3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников. В выходные дни и на каникулах следует предусматривать дополнительное пребывание детей на свежем воздухе.

Не следует приступать к выполнению домашних заданий сразу по приходу домой из школы. Не успевший отдохнуть организм получает дополнительную нагрузку, работоспособность его понижается и на приготовление уроков затрачивается больше времени. На приготовление домашних уроков в режиме дня школьников младших классов нужно отводить полтора - два часа, средних классов – 2 - 3 часа, старших классов – 3 - 4 часа. Желательно чередовать письменные задания с устными. Во время приготовления домашних заданий, так же как и в школе, необходимо делать 10 - минутные перерывы.

Умственная работа, подвижная деятельность школьников сопровождаются значительным расходом энергии, которая должна своевременно пополняться за счет продуктов питания. Приучайте ребёнка обязательно завтракать. Рекомендуется 4 – 5- разовое питание, когда промежутки между приёмами пищи не превышают 3,5 – 4 часов. При этом рацион должен быть сбалансированным по составу: содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов, минералов и соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающим такие способы приготовления блюд, как варка, приготовление на пару, тушение, запекание и исключение продуктов с раздражающими свойствами. Принимать пищу ребёнок должен не спеша, в спокойной обстановке. Не менее важно, чтобы внешний вид и запах блюд, сервировка стола вызывали у него только положительные эмоции.

Ребёнку необходимо организовать постоянное место для приготовления домашних заданий.

Стол, за которым занимается ребёнок, должен быть расположен так, чтобы дневной свет падал слева (если ребёнок левша, то наоборот).

Очень важна правильная посадка ребёнка во время приготовления домашних заданий. Оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя прямо, опершись локтем о стол и подняв предплечье вертикально (как поднимают руку для ответа на уроке), ребёнок должен доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого бывает достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги ребёнка при правильной посадке должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Стул должен иметь невысокую спинку. Голова и туловище должны находятся в прямом положении. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть не менее 30 см. Между грудной клеткой и краем стола должно быть расстояние, равное ладони ребёнка. Работая в таких условиях, ребёнок будет меньше уставать. Кроме того, правильно подобранная мебель один из главных факторов предупреждения нарушений осанки.

Соблюдение правильного режима работы на компьютере способствует снижению напряжения глаз и развития утомления. Непрерывная длительность занятий с компьютером не должна превышать: в 1-5 классах –15 минут, в 5-7 классах – 20 минут, 8-9 классах – 25 минут, 10-11-м классах – 30 минут на первом часу занятий и 20 минут на втором. Домашние занятия с компьютером должны укладываться в те же временные рамки.

Работа на ПК должна осуществляется в индивидуальном темпе и ритме. После установленной длительности работы на ПК следует проводить комплекс упражнений для глаз, после каждого урока на переменах - физические упражнения для профилактики общего утомления.

Занятия в кружках с использованием ПК должны организовываться не раньше чем через 1 час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует отводить для отдыха и приема пищи.

Занятия в кружках с использованием ПК должны проводиться не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью:

• Для учащихся 2-5-х классов (7-10 лет) - не более 60 мин.;

• Для учащихся 6-х классов и старше - до 90 мин.

Не рекомендуется проводить компьютерные игры перед сном.

Помните, правильный режим дня школьника – залог крепкого здоровья и хорошей учебы.