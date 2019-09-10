12-15 сентября в ЛДС «Юность» состоится 7-й ежегодный межрегиональный турнир памяти М. Потёмкина. Участие в соревнованиях примут команды игроков 2003-2005 г.р.:

1. "Юность" (Татарский район)

2. "Каинск" (Куйбышев, Новосибирская область)

3. "Кристалл" (Славгород, Алтайский край)

4. "Старт" (Ялуторовск, Тюменская область).

5. ХШ им. А.Черепанова (Барнаул)

6. "Лисы" (Тюкалинск, Омская область)

12 сентября

17.00 "Старт" - "Лисы"

19.00 "Юность" - "ХК им. Черепанова"

13 сентября

10.00 "ХК им Черепанова" - "Старт"

12.00 "Каинск" - "Кристалл"

14.00 "Лисы" - "ХК им Черепанова"

17.00 "Старт" - "Каинск"

19.00 "Юность" - "Кристалл"

14 сентября

10.00 "Кристалл" - "Лисы"

12.00 "Юность" - "Каинск"

14.00 "ХК им Черепанова" - "Кристалл"

17.00 "Каинск" - "Лисы"

19.00 "Юность" - "Старт"

15 сентября

9.00 "Каинск" - "ХК им Черепанова"

11.00 "Старт" - "Кристалл"

13.00 "Юность" - "Лисы"