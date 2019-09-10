1 сентября 2019 года исполнилось 120 лет организации метеорологических наблюдений на метеостанции Татарск. В конце XIX века она именовалась «Станция Татарская Сибирской железной дороги» и находилась в Каинском уезде Томской Губернии. Организована она была Екатеринбургской обсерваторией.

Метеорологическая станция Татарск расположена в центральной части Барабинской степи, в равнинной местности с заболоченными участками, озерами, березовыми колками. В 30 км к северу от станции протекает река Омь.

Метеорологическая площадка расположена на северо-восточной окраине города Татарск, но станция несколько раз переносилась в пределах населенного пункта.

Первым наблюдателем на станции был Генрих Иванович Мекке, а с ноября 1901 года Василий Федорович Тимофеев. На станции проводились 4-срочные метеорологические наблюдения в 1,7,13 и 19 часов местного времени за температурой, влажностью воздуха, атмосферным давлением, атмосферными явлениями, направлением и скоростью ветра, облачностью.

Наблюдатели проявляли интерес к необычным астрономическим явлениям. Вот какая запись была обнаружена в таблице наблюдений за январь 1901 года: «8 (среда) и 9 (четверг) ночью, после 9 часов вечера было видно особое отражение на Луне – Луна изображала ясный крест, а по бокам на расстоянии 20 сажен по одному столбу, какие бывают иной раз около Солнца. Явление продолжалось оба раза около часа».

Внимательны были наблюдатели и к природным событиям. Вот оценка метеорологических условий июля 1903 года: «Месяц весь был крайне дождлив, травы достигали высоты до 1 метра, пшеница до 1,5 метра. Старики не помнят такого».

В годы гражданской войны метеорологические наблюдения прерывались и возобновились только в мае 1924 года.

Метеостанция Татарск работает по программе второго разряда (М-II), относится к основной и реперной метеорологической сети. К таким станциям предъявляют особые требования по ее репрезентативности и неизменности окружающей станцию местности. Программа наблюдений станции непрерывно развивалась и совершенствовалась. В 1930 году начаты наблюдения за облачностью на основе изданного альбома Главной Геофизической Обсерватории. В 1975 году измерения высоты нижней границы облачности начаты с помощью ИВО. В 1980 году на станции установлен анеморумбометр М-63М-1, что позволило повысить качество наблюдений за режимом ветра. В 1933 – 1997 годах станция привлекалась к производству агрометеорологических наблюдений.

С 1966 года станция, как и вся наблюдательная метеорологическая сеть страны, перешла на 8-срочные наблюдения.

В июле 2011 года в соответствии с программой технической модернизации подразделений Росгидромета на станции установлен автоматизированный метеорологический комплекс (АМК), который позволяет в автоматическом режиме производить измерения: температуры и относительной влажности воздуха, атмосферного давления, направления и скорости ветра, температуры поверхности почвы и глубины узла кущения. На базе программного обеспечения АМК автоматически формируются информационные телеграммы для передачи в центр сбора информации. На персональном компьютере данные метеонаблюдений обрабатываются для получения таблиц режимных данных и передаются по компьютерной связи.

В качестве станции основной метеорологической сети М-II Татарск обеспечивает производство значительного объема метеонаблюдений и информации:

- метеорологические наземные наблюдения, круглосуточные – через каждые 3 часа: за температурой и влажностью воздуха, давлением, атмосферными явлениями, осадками, облачностью, видимостью, снежным покровом, температурой почвы (на поверхности и по глубинам), гололедно-изморозевыми отложениями, опасными (ОЯ) и неблагоприятными (НГЯ) гидрометеорологическими явлениями, солнечным сиянием.

- мониторинг природной среды: наблюдения за радиоактивным загрязнением природной среды, обнаружение экстремально высокого загрязнения (ЭВУЗ).

И по каждому виду наблюдений станция обязана оперативно и регулярно передавать информацию в адрес «Новосибирск погода».

Одной из главных функций М-II Татарск является участие в качестве составляющей российской системы (РСЧС) по обнаружению и предупреждению ОЯ и НГЯ. Обратим внимание, что станция находится на крайних западных рубежах нашего Западно-Сибирского Управления Гидрометслужбы. В связи с преобладанием западных направлений воздушных потоков, перемещения циклонов и атмосферных фронтов станция Татарск чаще всего первой среди других станций УГМС обнаруживает ураганные ветры, сильные ливни и снегопады, шквалы, грозы, градобития и другие явления. Эта станция – надежный «часовой погоды и штормов»; данные ее наблюдений активно используются синоптиками ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» для составления штормовых предупреждений, оповещений об опасных природных явлениях. В конечном счете, такие предупреждения помогают снизить экономический ущерб и сберечь здоровье людей.

Технические инновации последних лет улучшили социально-производственные условия работы станции, способствовали стабильности выполнения плана-задания. Трижды за последние пять лет (2014 – 2018 гг.) станция занимала призовые места в смотре-конкурсе «Лучшая станция Западно-Сибирского УГМС». Обратим внимание на тот факт, что М-II Татарск имеет длительный (более 100 лет) период наблюдений за погодой. По классификации Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) ее следует отнести к списку вековых станций. Таких станций в Сибири не много, и их данные представляют бесценный материал для изучения изменений климата в многолетнем разрезе, повторяемости крупных аномалий погоды в разные сезоны и годы, в конечном счете, для определения сценария изменения климата в будущем.

Каков же кадровый состав М-II Татарск, где программа метеорологических наблюдений и информационной работы в течение многих лет выполняется с отличным и хорошим качеством? В составе наблюдательной сети нашего Управления найдется не так много станций, где нет ни одного сотрудника, имеющего специальное образование гидрометеорологического профиля. Работники М-II Татарск обычно имеют общее среднее образование, либо образование по специальностям портниха или повар-кондитер. Некоторые сотрудники не сразу после окончания школы пришли на станцию, а сначала поработали на швейной фабрике, продавцом в магазине или воспитателем в детском саду.

Однако очевидно, что, став работником М-II Татарск, каждый из них проявил трудолюбие и настойчивость в овладении профессией метеоролога-наблюдателя, а в дальнейшем воспитал в себе ответственность за высокое качество и своей работы, и станции в целом.

Более 30 лет работает на станции Тамара Анатольевна Бондаренко, она возглавила станцию в 2016 году, пройдя путь от младшего техника-метеоролога до начальника станции. Зарекомендовала себя компетентным специалистом, умелым организатором, творчески восприняла опыт и знания предыдущего руководителя станции З. К. Горбоконенко. За достижения в труде Т. А. Бондаренко неоднократно награждалась ведомственными наградами УГМС, в 2018 году ей была объявлена благодарность Руководителя Росгидромета.

Правой рукой начальника станции является техник-метеоролог 2 категории Галина Александровна Зятькова. На М-II Татарск она пришла в августе 1985 года учеником младшего техника-метеролога и без перерыва проработала на станции 34 года. В совершенстве знает методику и технологию производства наблюдений и информационной работы. За многолетний и добросовестный труд она часто награждалась почетными грамотами УГМС, благодарностями, премиями. В 2014 году ей вручили Почетную грамоту Росгидромета, а в 2016 году она была удостоена звания «Почетный работник Росгидромета России».

Ветераном станции (стаж более 20 лет) является техник-метеоролог Елена Николаевна Зюзина. Выполняемые ею метеорологические наблюдения и информационные материалы отличаются высоким качеством. Почетная грамота УГМС, благодарности, премии по итогам смотров-конкурсов станций – достойная награда за ее достижения в труде.

Опыт и знания своих старших коллег воспринимают молодые сотрудники станции Оксана Михайловна Гребенюкова и Мария Анатольевна Столбенникова. На фото представлен коллектив станции М-II Татарск:

1 ряд: Гребенюкова О.М., Столбенникова М.А.

2 ряд: Зятькова Г.А., Бондаренко Т.А., Зюзина Е.Н.

Руководство и метеорологи Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сердечно поздравляют коллектив и ветеранов М-IIТатарск со 120-летием станции, желают им крепкого здоровья, оптимизма, успехов в нашем благородном труде!