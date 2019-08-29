Татарская центральная районная больница им. 70-летия Новосибирской области приглашает жителей Татарского района для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра (проводятся ежегодно с 18 лет), целью которых является выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, а также онкологических заболеваний и туберкулеза.

Проведение диспансеризации и профилактического осмотра регламентировано приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

Диспансеризация и профилактический осмотр проводятся в два этапа. На первом этапе в зависимости от пола и возраста гражданина проводится анкетирование, антропометрия, измерение индекса массы тела, измерение артериального давления, внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы крови, общий анализ крови, электрокардиография, фиброгастродуоденоскопия, флюорография, маммография, осмотр акушерки с взятием мазка на цитологическое исследование у женщин, исследование кала на скрытую кровь, определение ракового антигена предстательной железы в крови у мужчин. После получения результатов обследований гражданин приглашается участковым терапевтом на осмотр.

При выявлении признаков заболеваний на первом этапе, гражданин направляется на второй этап, где проводится более углубленное обследование и осмотр врачом-специалистом.

Диспансеризация и профилактический осмотр проводятся бесплатно. Пациентам с 40 лет необходимо иметь при себе емкость с калом.

Для прохождения осмотров необходимо обратиться в кабинет №1250. В данном кабинете проводятся практически все доврачебные обследования, что значительно экономит время. Режим работы кабинета №1250, кабинета флюорографии, маммографии, женского смотрового кабинета: в рабочие дни - с 7.30 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 13.00. Для вашего удобства возможна предварительная запись по многоканальному телефону 24-000.