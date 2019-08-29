О проблемах в спортивной школе Татарска заявили инициативные родители юных шорт-трекистов через сообщество «Гражданский патруль» во «Вконтакте» https://vk.com/video-36702788_456240066. По их словам, местный Ледовый дворец спорта «Юность», открытый в 2013 году в рамках федеральной и областной программ развития физической культуры, сегодня заливает дождевой водой.А все спортивное снаряжение и сборы спортсменов секции по шорт-треку оплачивают за счет родителей.

— Во-первых, подвозим детей, шкрябая днищем машин по асфальту. Но дорога – это одно, основная проблема у нас в другом. Крыша нашего красивого дворца течёт. Потолок на втором этаже весь в потёках и дырах. Третья проблема – снаряжение. Экипировка конькобежцев нулевая. Все покупается за наш счет: коньки, шлемы, защита. Из-за дороговизны, кто-то катается на фигурных коньках, что невозможно. Сборы, станки для заточки и камни тоже оплачивают родители, — рассказывает мама школьников Валентина Васильева. — На все наши просьбы приходит один ответ — денег нет, ищите спонсоров.

В этом году, по словам родителей, запланировано шесть выездов на соревнования регионального и федерального уровней. Все финансовые вопросы снова головная боль родителей. Годовой бюджет на работу секции не превышает 800 тысяч рублей.

Официальное обращение инициативной группы родителей на имя губернатора региона будет направлено сегодня. Одновременно с этим общественная организация защиты прав потребителей «Граждански патруль» инициирует проверку Роспотребнадзора и прокуратуры.

Ответ администрации Татарского района, опубликованный на официальном сайте regiontatarsk.nso.ru.

В ответ по факту обращения родителей воспитанников спортивной школы к губернатору Новосибирской области А.А.Травникову администрация Татарского района сообщает, что ремонт подъездных путей к ледовому дворцу «Юность» запланирован и будет произведён в установленные сроки (к 1 сентября 2019 г.), так как с 15 июня по 23 августа дворец спорта был закрыт на ремонт, таянье льда арены, выполнение технических работ.

С 15 июня по 23 августа 2019 г. были произведены ремонтные работы канализационной системы, также был частично забетонирован и залит жидким стеклом потолок в проблемных зонах, 23 августа ремонтные работы спортивного объекта были завершены полностью (фотографии прилагаются).

В 2017 г. воспитанники секции по шорт-треку стали принимать участие в значимых соревнованиях масштабного уровня, в составе учебно-тренировочной группы по шорт-треку числилось 8 человек. Был приобретён следующий достаточно дорогостоящий спортивный инвентарь:

- 5 пар коньков для конькобежного спорта (шорт-трек);

- 4 комбинезона;

- 3 шлема, а также 2 камня для заточки коньков.

За 2018-2019 гг. совершено шесть выездов на областные и всероссийские соревнования ( два выезда на открытое первенства Новосибирской области, один выезд на открытое первенства Омской области, три выезда на этапы Кубка России в г.Челябинск, г.Новоуральск, г.Омск). Один выезд был произведён в г.Омск за счёт родителей воспитанников, на один выезд в г.Новосибирск затрачено 50% из средств местного бюджета, 50% из бюджета родителей. Остальные поездки финансировались за счёт средств местного бюджета района (было затрачено 118 400 рублей).

В 2018 году произошло увеличение численности воспитанников в группах по шорт-треку 21 человек, поэтому в бюджет района на 2019 год заложены средства на закупку спортивной экипировки (лезвия, камень), которые будут приобретены в сентябре 2019 г.

На 2020 год в бюджете района планируются денежные средства на приобретение коньков (для шорт-трека), станок для заточки коньков, шлемов, а также финансирование поездок на этапы Кубка России и Первенства России сезона 2019-2020 гг.

Как пишет vn.ru, корреспондент обратился с запросом в министерство физической культуры и спорта Новосибирской области по поводу сложившейся ситуации, на что был получен ответ: «По факту обращения будет организована проверка тренировочного процесса и условий, в которых тренируются юные спортсмены в ледовом дворце спорта Татарска». В министерстве подчеркнули, что учредителями школы является администрация Татарского района, и принятие решения о функционировании школы и спортивных объектов находится в полномочиях администрации.