



*Требуется лицензированный охранник, Бердск. Т. 8-913-718-2866









*Требуется разнорабочий на ферму. Т. 8-913-709-2267





*Продам дачу 30 м² на участке 10 сот., 250 т.р. Т. 8-913-941-2796 (подробности: https://ok.ru/okolitsa/topic/70613074638223





*Продам 3-к квартиру, 68 м², 2/3 эт. 2 450 000 р. Т. 8-913-941-2796 (подробности: https://ok.ru/okolitsa/topic/70613100918159





*В Татарске срочно продается трехкомнатная квартира, 70 кв. м., на 2-м этаже, 4-квартирного дома. Квартира с лоджией 5,5 кв. м., окна ПВХ. Дом находится в спокойном микрорайоне, под окном детская площадка, хорошие соседи. Т. 8-913-935-7720













*Куплю проигрыватель грампластинок. Т. 8-913-772-0386.