В нашем федеральном округе открывают познавательный маршрут «Золотое кольцо Сибири» («открываем Сибирь»). В него включили 11 регионов СФО, в том числе – Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

16 августа проект стартует в пилотном режиме. Команда разработчиков будет «колесить» по просторам Сибири до 1 сентября. Чтобы ознакомиться с самыми значимыми достопримечательностями, группа будет использовать все возможные виды транспорта (воздушный, водный, железнодорожный, авто и сверхпроходимый транспорт), а также все виды туризма. Им предстоит посетить следующие населенные пункты: Томск, Новосибирск, Бийск, Белокуриха, Манжерок, Чуйозы, Акташ, Балыкча, Артыбаш, Турочак, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Кызыл, Красноярск, Шушенское, Иркутск, Листвянка, Слюдянка, Улан-Удэ, Томск. Именно в такой последовательности пилотная группа будет двигаться по маршруту.

В первый день пробега команда прибудет в Новосибирск, где осмотрит главные достопримечательности города и области – те места, которыми по праву гордится столица Сибири.

Отметим, что проект «Золотое кольцо Сибири» создан всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» совместно с органами исполнительной власти в сфере туризма регионов Сибири.

Фото: https://nsk.sibnovosti.ru/