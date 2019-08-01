Управлением сельского хозяйства администрации Татарского района ведется прием документов на государственную поддержку личным подсобным хозяйствам «Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного ЛПХ».

Возмещается стоимость молодняка крупного рогатого скота 30% стоимости телок и 20% стоимости быков в возрасте до 6 месяцев и весом не более 180 кг, приобретенных в сельскохозяйственных организациях и КФХ.

Граждане, желающие воспользоваться государственной поддержкой, могут обратиться в управление сельского хозяйства Татарского района, предоставив обязательный перечень документов, утвержденный Постановлением Правительства Новосибирск ой области от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирск ой области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирск ой области на 2015-2020 годы»», который включает в себя:

- Выписку из похозяйственной книги об учёте личного подсобного хозяйства гражданина;

- Договор купли-продажи (копия);

- Счёт-фактура (копия);

- Товарная накладная (копия);

- Документы, подтверждающие оплату (квитанция к приходному кассовому ордеру).

- Акт приёма-передачи животных (копия).



от 28.05.2019 N 212-п Также личным подсобным хозяйствам оказывается поддержка в виде компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства в размере 30% стоимости. Перечень технических средств подлежащих субсидированию утвержден постановлением администрации Новосибирск ой областиот 28.05.2019 N 212-п

1. Тракторы с мощностью двигателя свыше 59 кВт (80 л. с.).

2. Сеялки, посевные комплексы.

3. Зерноуборочные, кормоуборочные, картофелеуборочные, льноуборочные комбайны.

4. Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна, зерносушилки.

5. Самоходные косилки.

6. Техника для кормопроизводства (сенокосилки шириной захвата не менее 3 метров, грабли шириной захвата не менее 6 метров, пресс-подборщики), произведенные на территории Российской Федерации.

7. Машины для обработки почвы, произведенные на территории Российской Федерации.

8. Машины и установки для внесения удобрений и средств защиты растений, произведенные на территории Российской Федерации.

9. Машины для внесения органических удобрений, произведенные на территории Российской Федерации.

10. Системы параллельного вождения с функциями автоматического управления технологическим процессом в растениеводстве, произведенные на территории Российской Федерации.

11. Мобильные кормораздатчики измельчители-смесители, оборудование для приготовления экструдированных кормов, произведенные на территории Российской Федерации.

12. Жатки, произведенные на территории Российской Федерации.

13. Комплекты молокопроводов.

14. Доильные установки.

15. Охладители молока.

16. Машины для сбора плодов и ягод.

17. Модульные мини-цеха, комплекты оборудования для мини-цехов по убою скота мощностью до 7 голов в смену.

18. Погрузчики самоходные.

Перечень документов для получения компенсации затрат на приобретение технических средств и оборудования включает в себя:

- Копия договора поставки или договора купли-продажи.

- Копия счета-фактуры ( товар ной накладной) или универсального передаточного документа.

- Копия акта приема-передачи основных средств (форма ОС-1) либо акта приема-передачи техники

- Копия паспорта самоходной машины или паспорта транспортного средства, технический паспорт машины или оборудования.

- Прайс-лист завода-изготовителя с указанием стоимости машины или оборудования на дату приобретения.

- Копии документов, подтверждающих оплату.

- Копия кредитного договора (договора займа) с приложением графика возврата кредита (займа) в случае приобретения технического средства, оборудования за счет кредитных (заемных) средств.

- Копии платежных документов, подтверждающих возврат кредита, суммы займа (в случае приобретения технического средства, оборудования за счет кредитных (заемных) средств).

- Для граждан, ведущих ЛПХ, – выписка из похозяйственной книги

Копии документов заверяются субъектом государственной поддержки.

При себе необходимо иметь: (копии и оригинал)

1. Паспорт

2. СНИЛС

3. ИНН

4. Реквизиты для зачисления средств (сберкнижка или лицевой счёт карточки).

Всю необходимую информацию можно узнать по тел. 21-400 (гл. специалист управления сельского хозяйства Савенко Татьяна Сергеевна).