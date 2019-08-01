Новый ледовый дворец в Омске, где будут выступать хоккеисты «Авангарда», построят к сентября 2022 года, заявил председатель Совета директоров клуба Александр Крылов. По его словам, ясность с ареной есть давно. Сейчас идет разбор прежнего стадиона – «Арены Омск». Новый спорткомплекс построят на старом месте. Его ориентировочная стоимость составляет более 10 млрд рублей. Он будет вмешать 12 тыс. зрителей и примет матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Строительством и эксплуатацией нового спортивного комплекса, который построят на месте «Арены Омск», будет заниматься совместное предприятие ХК «Авангард» и ПАО «Газпром нефть». Для реализации этого проекта стороны учредили ООО «Арена» с уставным капиталом 50 млн рублей. Ассоциация ХК «Авангард» внесла 47,5 млн рублей (95%), генеральный партнер клуба – 2,5 млн рублей (5%). Фирма была учреждена накануне, сообщает «Город55». Губернатор Александр Бурков сообщил, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер дал гарантии возвращения «Авангарда» в Омск. Напомним, что с 2018 г. ввиду непригодности «Арены Омск» для проведения матчей КХЛ, домашней ареной «Авангарда» стал ледовый комплекс в Балашихе Московской области. 25 апреля 2019 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение о строительстве в Омске новой ледовой арены.