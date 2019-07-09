4 июля в 0.15 в Северном районе Новосибирской области водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигался по автодороге из села Останенко в село Биаза и в пути следования, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, наполненный водой. В результате дорожной аварии на месте погибли двое молодых людей в возрасте 20 лет – жители Татарского и Северного районов. Третий находящийся в автомобиле молодой человек - 19-летний житель Татарского района - остался жив. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.