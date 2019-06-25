Вечером 19 июня в полицию поступило сообщение об угоне трактора «МТЗ-82», принадлежащего одному из сельскохозяйственных предприятий. Преступление было совершенно в п. Октябрьский Усть-Тарского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления – ранее не судимого работника данного предприятия в возрасте 25 лет. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Проводится дальнейшее расследование.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).



