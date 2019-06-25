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15 июня на территории лыжной базы "Березовая роща" состоялся XIV Областной межнациональный праздник культуры и спорта "Сабантуй собирает друзей!". Съёмочная группа "ОТС-Татарск" подготовила подробный отчёт об этом событии.


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Источник: ОТС Татарск  

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