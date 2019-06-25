Skip to content
??°C
Сегодня:
Завтра:
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
25.06.2019 | 11:59
Информатор
196
15 июня на территории лыжной базы "Березовая роща" состоялся XIV Областной межнациональный праздник культуры и спорта "Сабантуй собирает друзей!". Съёмочная группа "ОТС-Татарск" подготовила подробный отчёт об этом событии.
Источник:
ОТС Татарск
В Усть-Таркском районе работник сельхозпредприятия угнал трактор
ВНИМАНИЕ: ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 400 плюс 90?
В данный момент, комментариев нет.