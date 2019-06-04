- Исполнение бюджета за прошедший год обсудили на внеочередной сессии совета депутатов Татарского района третьего созыва.
- Владимир Смирнов и работники администрации Татарского района высадили вблизи мемориального комплекса саженцы хвойных деревьев
- Праздничным шествием по главной улице Татарска в этом году отметили День славянской письменности и культуры
- Ежегодно в нашей стране отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России
- Для выпускников Татарского района прозвенел последний школьный звонок
- С географии и литературы начались ЕГЭ в Татарском районе. Впрочем, как и во всей стране.
- Призывников Татарского района собрали в зале детской школы искусств «Радуга»
- Будущие учителя Татарска готовятся к педагогической практике
- Десятый региональный турнир по самбо на приз главы Татарского района состоялся в спорткомплексе «Космос»
- Владимир Смирнов и работники администрации Татарского района высадили вблизи мемориального комплекса саженцы хвойных деревьев
- Праздничным шествием по главной улице Татарска в этом году отметили День славянской письменности и культуры
- Ежегодно в нашей стране отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России
- Для выпускников Татарского района прозвенел последний школьный звонок
- С географии и литературы начались ЕГЭ в Татарском районе. Впрочем, как и во всей стране.
- Призывников Татарского района собрали в зале детской школы искусств «Радуга»
- Будущие учителя Татарска готовятся к педагогической практике
- Десятый региональный турнир по самбо на приз главы Татарского района состоялся в спорткомплексе «Космос»
Источник: ОТС Татарск