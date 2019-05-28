Подробнее узнать о чудесах, совершаемых и сегодня святителем Спиридоном, можно узнать здесь:

28 мая в Татарск приезжает крестный ход из Новосибирск а со святыней: башмачком святителя Спиридона Тримифунтского (одного из величайших христианских святых) и частицей животворящего Креста Господня. Святыня движется в наши края из Новосибирск а, сопровождает ее казачий конвой. Около 18:00 верующие люди смогут встреть святыню в храме Покрова Пресвятой Бо город ицы г. Татарска. Она пробудет в храме до 11:00 часов следующего дня.