26 мая в 20 часов 29 минут местного времени произошел пожар в частном доме в с. 2-я Петропавловка Венгеровского района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждены крыша и стены по всей площади внутри дома, мебель и имущество. На пожаре погибли три ребенка: мальчик 3-х лет, девочка 2-х лет и девочка 8-ми месяцев. На момент возникновения пожара, дети дома находились одни. 20-летняя мать детей ушла за молоком к соседям, а 24-летний отец детей находился на работе. За малолетними детьми оставили присмотреть брата матери, мальчика 8-ми лет. Дети играли со спичками, а когда начался пожар, старший мальчик побежал к своей сестре, сообщить ей о пожаре. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава, сообщает МЧС.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Среди основных версий причины возгорания следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, возгорание началось в результате поджога спичками старшим ребенком оконной шторы в одной из комнат квартиры. Двери в доме были не заперты. О пожаре сообщил 8-ми летний мальчик, который находился в доме с детьми. После сообщения о случившемся были вызваны сотрудники МЧС, которые локализовали возгорание.

Семья характеризуется положительно. Семье погибших в настоящий момент со стороны районной администрации Венгеровского района и администрации Петропавловского 2-го сельсовета организовано оказание финансовой, медицинской и психологической помощи.

Сотрудниками Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия произошедшей трагедии. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.