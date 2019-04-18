17 апреля 2019 года в ночное время после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Петропавловка 1-я, Венгеровского района Новосибирск ой области обнаружено тело 9 - летней девочки. Кроме того, в пожаре пострадали родители погибшей и еще двое малолетних детей. В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей, жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту следователем Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Новосибирск ой области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.