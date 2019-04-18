В Татарске сотрудники полиции раскрыли грабеж. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа. Сотрудники полиции установили, что 8 апреля задержанный в ходе совместного распития спиртных напитков с 40-летней местной жительницей отобрал у нее мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. Проводится расследование.