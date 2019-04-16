13 апреля в 19.50 из квартиры дома по улице Дружбы город а Татарска бригада скорой помощи доставила в центральную город скую больницу 19-летнего местного жителя с ножевыми ранениями грудной клетки. При поступлении потерпевший ничего не пояснил. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался отец потерпевшего - 63-летний житель город а Татарска, раннее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес потерпевшему три удара ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант помещен под стражу. Получены признательные показания. Проводится расследование.