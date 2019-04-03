Межрайонным прокурором пресечено осуществление деятельности по подготовке водителей транспортных средств в г. Татарске с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

Прокурорской проверкой было установлено, что ООО «Вектор групп», расположенное в г. Калачинске Омской области под видом консультаций осуществляла образовательную деятельность по профессиональной подготовке водителей транспортных средств в г. Татарске.

При этом учебный кабинет автошколы «Вектор» в г. Татарске не был оборудован техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, информационными материалами, в г. Татарске отсутствовал автодром или закрытая площадка для первоначального обучения вождению, отсутствовала согласованная с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по Новосибирской области МВД России программа подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, а также заключение о соответствии учебно-материальной базы, расположенной в г. Татарске, установленным требованиям.

По постановлению Татарского межрайонного прокурора директор ООО «Вектор групп» Калачинским мировым судом Омской области 12.03.2019 привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ к административному штрафу в сумме 6000 руб. По представлению прокурора незаконная деятельность автошколы «Вектор» пресечена, должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

В.Э.Азизов, помощник прокурора